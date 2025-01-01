На севере Пермского края простятся с погибшим на СВО Михаилом Бражкиным Поделиться Твитнуть

Фото: газета "Парма Новости" / предоставлено родственниками

Во время проведения спецоперации на территории Украины погиб житель Кудымкара — 41-летний Михаил Бражкин. Об этом сообщает местное издание «Парма Новости» со ссылкой на родственников военнослужащего.

Михаил Бражкин заключил контракт с Минобороны РФ в начале этого года, а 10 февраля отправился в зону боевых действий. Мужчина погиб 16 июня.

В последний путь участника СВО проводят 20 октября. Церемония прощания состоится по адресу: ул. Коркиных, 11 — напротив морга, с 11:30 до 13:00.

Как отмечает издание, с начала российской спецоперации на территории Украины погибли на фронте, а также в госпиталях и в военных частях более 350 военнослужащих — жителей и уроженцев Коми округа.

