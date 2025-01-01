В Пермском крае обнаружено 14 тысяч тонн зерна с недостоверными декларациями Поделиться Твитнуть

Фото: Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю

С начала2025 года Управление Россельхознадзора выявило в Пермском крае 44 случая недостоверного декларирования зерна, включая пшеницу, овес, ячмень и рожь. В результате проверок было обнаружено 14,499 тонн продовольственной пшеницы, ячменя, ржи, а также кормовой пшеницы и ячменя у 31 юридического лица и 13 индивидуальных предпринимателей. В ходе внеплановых выездных проверок сотрудниками Управления были отозваны три декларации о соответствии, сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, 15 октября 2025 года Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю обнаружило факт недостоверного декларирования 47,145 тонн ячменя, предназначенного для кормовых целей и собранного в 2024 году. Заявителем декларации и владельцем зерна выступил Сельскохозяйственный производственный кооператив (колхоз) «Богородский», который занимается выращиванием зерновых культур в Октябрьском городском округе Пермского края.

Нарушение было выявлено в процессе мониторинга соблюдения обязательных требований, в ходе которого анализировались данные, опубликованные в реестре деклараций о соответствии на официальном сайте Росаккредитации. Оказалось, что в протоколах испытаний, прилагаемых к декларации, для определения содержания микотоксинов, пестицидов и ГМО применялись методики, не соответствующие требованиям для исследования этих показателей.

В связи с этим Управление Россельхознадзора объявило предостережение СПК (колхозу) «Богородский» и приняло решение о прекращении действия декларации о соответствии на ячмень, предназначенный для кормовых целей.

