Пермский «Молот» продолжил победную серию домашних игр Прикамские хоккеисты обыграли СКА-ВМФ

Фото www.sport-express.ru

В УДС «Молот» 21 октября хоккейный клуб «Молот-Прикамье» одержал победу во встрече с СКА-ВМФ (Санкт-Петербург). Это уже вторая победа в короткой серии домашних игр: 19 октября пермские хоккеисты обыграли «Динамо», тоже из Санкт-Петербурга.

Первую шайбу в ворота противника забросил через 20 минут после начала Виктор Пластинин. Во втором периоде СКА-ВМФ сравняли счёт. Исход матча решился только в серии буллитов, в которой точнее оказались хозяева. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу пермяков.

