Пермский «Молот» начал домашнюю серию игр с победы Хоккейный клуб выиграл матч у питерского «Динамо»

ХК "Молот"

В УДС «Молот» 19 октября состоялся первый матч короткой домашней серии одноимённого хоккейного клуба.

Хоккеисты «Молота» встретились с питерским «Динамо». Игра получилась упорной и завершилась со счетом 3:2 в пользу пермского клуба. Один гол забил Валерий Поляков и два — Максим Кицын.

Следующий матч пермские хоккеисты проведут 21 октября против "СКА-ВМФ", тоже из Санкт-Петербурга.

