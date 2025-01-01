Пермский «Молот» начал домашнюю серию игр с победы
Хоккейный клуб выиграл матч у питерского «Динамо»
В УДС «Молот» 19 октября состоялся первый матч короткой домашней серии одноимённого хоккейного клуба.
Хоккеисты «Молота» встретились с питерским «Динамо». Игра получилась упорной и завершилась со счетом 3:2 в пользу пермского клуба. Один гол забил Валерий Поляков и два — Максим Кицын.
Следующий матч пермские хоккеисты проведут 21 октября против "СКА-ВМФ", тоже из Санкт-Петербурга.
