Поставщика древесины из Прикамья привлекли к ответственности из-за жука-усача Заражение вредителем было обнаружено при отправке материалов в Азербайджан Поделиться Твитнуть

Фото: Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю

Компанию ООО «Тайга» из Прикамья, занимающуюся хранением и реализацией пиломатериалов хвойных пород, привлекли к административной ответственности за ненадлежащее хранение лесоматериалов с признаками заражения карантинными организмами. Заражённая партия планировалась к поставке в Азербайджан.

Как сообщает «Пятница» со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, по согласованию с прокуратурой Прикамья в отношении компании в сентябре была проведена внеплановая документарная проверка.

Во время мероприятия было установлено, что компания подготовила к отправке в Азербайджан 105 куб. м лесоматериалов хвойных пород. При досмотре 12 августа были обнаружены признаки повреждения продукции, сходные с причиняемыми карантинными объектами, а 14 августа это подтвердилось результатами лабораторных исследований — в материалах был выявлен карантинный объект большой чёрный еловый усач.

Поскольку «Тайга» не разместила данную продукцию изолированно от других лесоматериалов и не уведомило Управление об обнаружении признаков заражения, нарушив федеральное законодательство, Управление 30 сентября составило протокол об административном правонарушении по ст. 10.3 КоАП РФ, а материалы направило в Верещагинский районный суд для привлечения компании к административной ответственности. Суд признал ООО виновным и приостановил его деятельность по переработке и хранению древесины, а также ввозу, вывозу, сроком на 30 суток.

Ранее «Новый компаньон» писал, что Россельхознадзор обнаружил усачей в партии древесины, подготовленной компанией «ПЛС Групп» для отправки в Азербайджан. Инфицировано жуками оказалось 100 куб. м продукции. Предпринимателям суд назначил штраф.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.