В Пермском крае предотвратили ввоз в Азербайджан заражённой древесины

Фото: Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю

Россельхознадзор сообщил об обнаружении признаков заражения древесины хвойных пород, подготовленной компанией «ПЛС Групп» для отправки в Азербайджан. В грузе были найдены большие чёрные еловые усачи. Инфицировано жуками оказалось 100 кубометров продукции.

В рамках проверки, согласованной с прокуратурой, ведомство провело инспекцию деятельности компании. В результате осмотра и лабораторных исследований было установлено, что часть партии поражена жуком, основным источником питания которого является кора ели, сосны, пихты и других хвойных пород.

Компания «ПЛС Групп», в свою очередь, осуществляла хранение пораженного объёма продукции вместе с остальной частью партии и не уведомила Россельхознадзор о факте заражения. На основании решения Карагайского районного суда от 18 августа предпринимателей оштрафовали в соответствии со ст. 10.3 КоАП РФ.

