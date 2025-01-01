В Прикамье участникам СВО и их семьям увеличили размер выделяемых земельных участков Площадь бесплатной земли стала более чем в два раза больше Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании думы Александровского округа депутаты изменили размер выделяемых земельных участков под индивидуальное жилое строительства (ИЖС) для участников СВО и членов их семей.

Парламентарии решили увеличить максимальный размер участков, предоставляемых в собственность для ИЖС участникам специальной военной операции и членам их семей, с 1200 кв. м. до 2500 кв. м. Видеотрансляция заседания велась на официальной странице местной думы в соцсетях.

Ранее «Новый компаньон» писал, что дума Красновишерского округа также утвердила новые размеры площади земельных участков, которые бесплатно выдаются участникам СВО. Для целей садоводства в округе участники СВО смогут бесплатно получить наделы от 0,04 до 0,10 га, для огородничества — от 0,02 до 0,06 га, а для разведения сельскохозяйственных животных — от 0,01 до 1 га.

До изменений участники спецоперации из Красновишерска могли получить землю бесплатно только под ИЖС с площадью от 400 до 1 тыс. кв. м (от 0,04 до 0,10 га).

