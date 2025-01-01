Бойцы СВО смогут бесплатно получить на севере Прикамья участок земли до 1 га Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Дума Красновишерского округа Пермского края утвердили новые параметры площади земельных участков, которые безвозмездно выделяются участникам СВО. Были определены их минимальные и максимальные значения.

Так, для целей садоводства в округе бойцы спецоперации смогут бесплатно получить наделы от 0,04 до 0,10 га, для огородничества — от 0,02 до 0,06 га, а для разведения сельскохозяйственных животных — от 0,01 до 1 га.

Как напоминает телеграм-канал «На местах», ранее в муниципалитете участники СВО имели возможность бесплатного получения земли исключительно под индивидуальное жилищное строительство с площадью, варьирующейся от 400 до 1 тыс. кв. м (от 0,04 до 0,10 га).

Добавим, что вопрос о бесплатной передаче земельных участков участникам СВО в муниципалитетах Пермского края находится под пристальным вниманием регионального Совета представительных органов муниципальных образований при краевом Законодательном собрании.

