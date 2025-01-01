Мэрия планирует передать участок дороги у Перми I в краевую собственность Сейчас на нём ведутся ремонтные работы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермская городская дума рассмотрит предложение мэрии Перми о безвозмездной передаче земельных участков в Ленинском, Дзержинском и Индустриальных районах в региональную собственность. Проект решения опубликован на официальном сайте представительного органа. После его одобрения он вступит в силу со дня подписания.

Мэрия, в частности, планирует передать ремонтируемый участок дороги под путепроводом у Перми I. Его площадь, согласно кадастровой карте, составляет 2328 кв. м.





Возможна передача двух участков на ул. Левченко, расположенных рядом с пересечением ул. Карпинского (96 и 390 кв. м), а также участок на пл. Гайдара площадью 466 кв. м, где сейчас ведутся ремонтные работы.





Напомним, в 2023 году Пермская гордума опубликовала проект решения о безвозмездной передаче 27-метрового путепровода в аварийном состоянии на ул. Монастырской возле Речного вокзала из городской собственности в краевую.

