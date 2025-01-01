В рамках проектов КРТ бюджет Прикамья привлёк 1,5 млрд рублей от инвесторов Средства направляются на расселение аварийного жилья Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В рамках реализации механизма комплексного развития территорий бюджету Прикамья за два года удалось привлечь 1,5 млрд руб. от инвесторов. Об этом на заседании комитета регионального парламента по развитию инфраструктуры сообщила министр финансов Екатерина Тхор.

Она также рассказала, что на ближайшую «трёхлетку» в краевом бюджете предусмотрено 12,1 млрд руб., в том числе 3,8 млрд в 2026 году, на переселение граждан из аварийного жилья. Всего по региональной программе планируется расселить около 179 тыс. кв. м и переселить в комфортное и безопасное жильё 11 тыс. человек.

«На переселение жителей из ветхого и аварийного жилищного аварийного фонда в ближайшие три года предусмотрено более 12 млрд руб. Также по данному направлению мы выделяем дополнительные средства, полученные от застройщиков в рамках механизма комплексного развития территорий. Следует отметить, что за два последних года на сегодняшний день уже привлечено в рамках этого механизма более 1,5 млрд руб.», — добавила министр.

Как сообщалось ранее, в рамках механизма КРТ в регионе заключено более 40 договоров. Общая площадь проектов составляет 770 га. Застройщики принимают на себя обязательства по возведению социальных и спортивных объектов, дорожных развязок, библиотек, создают скверы и бульвары, что позволяет разгрузить краевой бюджет. По объёмам ликвидации аварийного жилья регион сохраняет третье место в России — за шесть лет в комфортные условия переехали более 55,5 тыс. человек, и до 2030 года планируется переселить ещё 26 тыс. Механизм КРТ позволяет вести эффективную работу по расселению и сносу непригодного жилья, по условиям только пяти проектов запланировано расселение 63 тыс. кв. м.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.