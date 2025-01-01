Алёна Морозова Инфраструктура и комфорт Дмитрий Махонин представил опыт Прикамья по повышению доступности жилья на федеральном уровне Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено пресс-службой Правительства РФ

В Москве 2 сентября под руководством председателя правительства РФ Михаила Мишустина состоялась стратегическая сессия. Главы регионов обсудили вопросы повышения доступности жилья. Губернатор Дмитрий Махонин представил опыт Пермского края.

Дмитрий Махонин в своём выступлении рассказал о высоких темпах жилищного строительства в Прикамье, которые удаётся поддерживать в том числе благодаря федеральному финансированию. За последние пять лет в регионе было введено 9,3 млн кв. м жилья, 60% из которых — в ИЖС. До конца 2030 года запланировано строительство ещё 8,8 млн кв. м.

Для строительства жилья и социальной инфраструктуры в регионе применяется механизм комплексного развития территорий (КРТ), в рамках которого заключено уже 40 договоров. Общая площадь проектов составляет 770 га, градостроительный потенциал — более 2,7 млн кв. м жилья. Застройщики принимают на себя обязательства по возведению социальных и спортивных объектов, дорожных развязок, библиотек, создают скверы и бульвары — это позволяет разгрузить краевой бюджет. Для ИЖС заключено 14 договоров КРТ общей площадью 517 га.

По объёмам ликвидации аварийного жилья регион сохраняет третье место в России.

«За шесть лет в комфортные условия переехали более 55,5 тыс. прикамцев. До 2030 года планируем переселить ещё 26 тыс. человек», — добавил Дмитрий Махонин.

Эффективную работу по расселению и сносу непригодного жилья позволяет вести также механизм КРТ. В частности, по условиям пяти проектов запланировано расселение 63 тыс. кв. м.

Ещё один механизм позволяет семьям при рождении детей получить компенсации до 37,5% от стоимости жилья. Он реализуется в рамках федерального проекта «Молодая семья» и дополняется региональной программой. Благодаря ему очередь за пять лет сократилась в три раза. Жилищные условия смогли улучшить уже свыше 7 тыс. семей, 80% — за счёт региональной программы.

После стратсессии Михаил Мишустин и Дмитрий Махонин провели рабочую встречу, на которой обсудили реализацию крупных инфраструктурных проектов. Глава Пермского края поблагодарил премьер-министра за поддержку региона.

Он отметил, что благодаря федеральному финансированию за последние пять лет в регио­не удалось открыть 23 крупных объекта здравоохранения, в том числе краевую инфекционную больницу, детский реабилитационный центр. По концессии ведётся строительство крупнейшего в стране онкоцентра на 550 мест.

Для детей были построены 27 дошкольных учреждений и 36 школ, 17 из которых возвели при федеральной поддержке. Важным событием стало завершение реконструкции и открытие исторического корпуса Пермского хореографического училища. В планах до 2030 года — строительство ещё 56 и ремонт почти 100 учреждений образования. Важное событие ожидается и в сфере культуры — открытие нового здания Пермской художественной галереи, площадь которого почти в семь раз превышает площадь предыдущего.

Говоря о дорожной отрасли, Дмитрий Махонин отметил ввод нового участка трассы М-12, который соединил Пермский край со Свердловской областью и Башкирией, а также запуск движения в Перми по новому участку ул. Крисанова, по новому тоннелю под Транссибом на ул. Вишерской. За счёт федеральной поддержки в 2020—2024 годах удалось улучшить общественный транспорт — регион закупил 313 новых автобусов, 44 трамвая и 16 электробусов.

В ходе встречи стороны также обсудили развитие экономики и промышленности в Прикамье. Как рассказал Дмитрий Махонин, в регионе реализуется широкий спектр мер поддержки инвестиционной деятельности. В частности, это новые налоговые льготы, специальные инвестиционные контракты, совместная работа с Федеральным фондом промышленности, а также реализация механизма «приоритетный инвестиционный проект». За последние пять лет соответствующий статус получили 106 проектов, общий объём вложений оценивается более чем в 400 млрд рублей.

