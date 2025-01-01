Проект строительства многоэтажки у католического храма в Перми одобрила экспертиза Жилой дом возведут на улице Пушкина, 26 Поделиться Твитнуть

Проектная документация новостройки на ул. Пушкина, 26, вблизи католического храма, 20 октября 2025 года получила положительное заключение негосударственной экспертизы. Соответствующая информация опубликована на сайте ЕГРЗ.

Заключение выдало московское ООО «СЭП». Возведением многоэтажки занимается ООО СЗ «ОСТ-ДИЗАЙН» — ГК «Ясно девелопмент». Проектную документацию подготовило пермское «Арт-проект 59».





На сайте дом.рф указано, что строительство дома бизнес-класса «Метафора» началось в январе 2025 года. Семиэтажное здание с одним подъездом имеет жилую площадь 2767 кв. м, в нём появится 30 квартир (их средняя площадь составит 92,2 кв. м.). Первый этаж — нежилой — с 33 коммерческими помещениями. На каждом этаже в среднем будет по шесть квартир. Кроме того, на придомовой территории появятся детская и спортивная площадки, паркинг на 18 машино-мест.





Ввод в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2026 года.





Напомним, в октябре 2022 года стало известно, что на месте будущей многоэтажки снесли трёхэтажное административное здание. ГК «Ясно девелопмент» приобрела данный участок площадью 2,1 тыс. кв. м у частного владельца.

