Количество выданных новых кредитных карт в Прикамье сократилось на 7,1% Сравнивались показатели августа и сентября 2025 года

Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в сентябре 2025 года в Пермском крае было выдано 23,7 тыс. новых кредитных карт, что на 7,1% меньше по сравнению с августом 2025 года, когда было выдано 25,5 тыс. карт. Также снизились лимиты по кредитным картам.

Аналогичная тенденция наблюдается и в других регионах России. Наиболее значительное сокращение числа новых кредитных карт зафиксировано в Республике Крым (-13,8%), Москве (-12,6%), Оренбургской (-11,4%) и Новосибирской (-11,0%) областях, а также в Санкт-Петербурге (-10,9%).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отмечает, что после двух месяцев незначительного роста в сентябре 2025 года выдача кредитных карт снова сократилась. По сравнению с тем же периодом прошлого года снижение составило более 35%. Это свидетельствует о том, что банки по-прежнему осторожны в оценке рисков. Центральный банк продолжает проводить жесткую денежно-кредитную политику, направленную на охлаждение кредитного рынка. Кредиторы отдают предпочтение заемщикам с положительной кредитной историей и показателем долговой нагрузки (ПДН), не превышающим 50%.

