В ЖК «Гулливер» в Перми хотят установить решётки после обнаружения частей тела

АО «КОРТРОС-Пермь», GULLIVERPERM.RU

Жильцы одного из домов в ЖК «Гулливер» в Перми обсуждают возможность установки защитных решёток на общих балконах верхних этажей после инцидента, произошедшего 20 октября, когда под окнами их дома были найдены части тела женщины. Об этом сообщила одна из жительниц корреспонденту perm.aif.ru.

По словам собеседницы, жителей дома по ул. Революции, 52в беспокоит, что в здание и на его территорию может попасть кто угодно. Это вызывает опасения, поскольку ранее уже произошло трагическое событие: тело женщины с признаками падения с высоты было обнаружено рядом с домом (об этом ранее писал «Новый компаньон»). При этом женщина не проживала в данной многоэтажке, и вообще приехала из другого района. Причины и обстоятельства её появления в здании пока остаются неясными.

Жители многоэтажки считают, что установка решёток на балконах верхних этажей может предотвратить подобные происшествия в будущем. Также было предложено разместить на этих балконах информацию о телефоне доверия для людей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях.

