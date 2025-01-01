Сеть корейского стритфуда CНICKО может открыть новый ресторан в Перми Компания ищет инвестора Поделиться Твитнуть

В Перми может открыться ещё один ресторан фeдeральной сети коpeйcкого стритфуда CНICKО (Чико). Согласно объявлению, опубликованному на платформе «Авито», в настоящее время компания занимается поиском инвестора.

Автор объявления пишет, что инвестор получит долю в новом ресторане и станет его совладельцем. Его доход составит до 45%. Минимальная сумма инвестиций — 2,5 млн руб.





Указано, что в среднем выручка заведения составляет 15 млн руб. в год, из которой 7 млн руб. — расходы, 8 млн руб. — прибыль.





Напомним, сеть ресторанов азиатской кухни представлена в 47 городах России и СНГ. Первое заведение в Перми открылось в июле 2025 года на первом этаже ТРК Колизей Atrium (ул. Ленина, 60).





Ранее «Новый компаньон» также писал, что на месте ресторана-бара «Облака» (ул. Ленина, 88) в краевом центре собираются возродить старый проект.

