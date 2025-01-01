В Перми планируется перезапуск ресторана-бара «Облака» Он не работал несколько лет Поделиться Твитнуть

фото из соцсетей ресторана "Облака"

На месте ресторана-бара «Облака» (ул. Ленина, 88) в краевом центре собираются возродить старый проект. Торжественное открытие намечено на субботу. Об этом сообщается в соцсетях заведения.

Официально «переоткрыть» «Облака» намечено на 18 октября. По этому случаю запланирована вечеринка, хедлайнером которой станет поп-исполнитель KONFUZ.

Вновь открывшийся ресторан-бар снова предложит посетителям летнюю веранду. Помимо этого, на территории заведения расположатся цветочный магазин и бутик клубники в шоколаде Romantic, а также представительство местного бренда одежды Le Pacantre.

Отметим, ресторан-бар «Облака» не работал несколько лет, после того как сменился владелец.

