Жителя Перми осудили за призывы к экстремистской деятельности

В Пермском крае осуждён местный житель, который призывал к экстремистской деятельности, об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

Как пояснили в ведомстве, житель Перми размещал в социальных сетях материалы, содержащие «признаки побуждения к совершению действий насильственного характера в отношении группы лиц, объединенных по признаку национальности».

На основании оперативно-разыскных мероприятий Следственный отдел Управления возбудил уголовное дело против нарушителя по ч. 2 ст. 280 УК РФ.

Ленинский районный суд Перми признал подсудимого виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы условно, а также ограничил право заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернете, на два года.

