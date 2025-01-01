В Перми вынесен приговор оформлявшему кредиты на граждан мошеннику Поделиться Твитнуть

В Перми суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, который признан виновным в нескольких преступлениях.

Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, он крал деньги с банковских счетов и из кредитных организаций, используя личные данные людей, которые он получил незаконным способом. Мужчина действовал один или вместе с сообщником, дело которого будет рассматриваться отдельно.

Преступления совершались с августа 2023-го по апрель 2024 года. Мужчина оформлял займы на чужие имена через портал «Госуслуги» и мобильные приложения банков. Общий ущерб от его действий составил более 3 млн руб.

Во время расследования мужчина заключил соглашение с судом и полностью возместил причинённый ущерб. Суд назначил ему наказание в виде 4 лет принудительных работ, из его зарплаты будет удерживаться 10% в пользу государства. Приговор пока не вступил в законную силу.

