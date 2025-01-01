Пермячка отсудила у УК более 150 тысяч за травму дочери Девочка сломала плечо из-за падения на скользкой дороге Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жительница Перми подала в суд на управляющую компанию, требуя компенсацию морального вреда в размере 600 тыс. руб. из-за травмы, полученной её ребёнком во дворе дома зимой.

В иске она указала, что 6 февраля 2025 года её дочь поскользнулась на обледеневшем тротуаре возле подъезда и получила закрытый перелом плеча. Истица считает, что причиной падения стало ненадлежащее обслуживание придомовой территории со стороны УК. Она также попросила взыскать расходы на лечение ребёнка и утраченный заработок из-за времени, проведённого на больничном.

Суд Свердловского района установил факт причинения вреда несовершеннолетней и подтвердил, что управляющая компания не выполнила свои обязательства по содержанию территории должным образом, так как пескосоляная смесь для подсыпки наледи использовалась недостаточно. В результате суд обязал ответчика возместить причинённый вред и взыскал с управляющей компании 100 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда, а также расходы на лечение и утраченный заработок.

Кроме того, в соответствии с Законом о защите прав потребителей, за ненадлежащее оказание услуг ответчик должен выплатить истцу штраф в размере 50% от взысканной суммы. Об этом сообщает пресс-служба судебной инстанции.

