На пожаре в многоэтажном доме Перми спасены 17 человек Горела квартира на улице Костычева

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, спасатели помогли выбраться жильцам из горящей многоэтажки на ул. Костычева в краевом центре.

«Газодымозащитники МЧС России при помощи спасустройств вывели на свежий воздух 5 детей и 12 взрослых», — рассказали в МЧС по региону.

Пожар вспыхнул в квартире на втором этаже многоэтажки. Площадь возгорания составила 20 кв. м. Огонь тушили 23 специалиста и 7 единиц спецтехники.

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Сейчас сотрудники ведомства устанавливают причину возгорания.

