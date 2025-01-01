Пожарные Пермского края предотвратили гибель поросят от огня Причиной пожара стало короткое замыкание Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Короткое замыкание в шкафу электрощита привело к возгоранию кровли свинокомплекса в п. Майском в Пермском крае. Как сообщили в краевом МЧС, сообщение о пожаре в одноэтажном кирпичном здании поступило 20 октября в 01:28.

«По прибытии к месту вызова первого подразделения установлено, что происходило горение крыши на площади 150 кв. м, была угроза распространения пожара на примыкающие секторы, в которых находились порядка 4 тыс. свиней. На пожаре погибших и травмированных нет», — рассказали в ведомстве.

Открытое горение удалось потушить в 04:10. К ликвидации огня привлекались 46 пожарных и 16 единиц техники. Причиной возникновения пожара усматривается нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, добавили в МЧС.

Накануне на подстанции Быгель в Березниках произошёл пожар, из-за которого около 70 тыс. жителей города временно остались без света, воды и связи. Предварительной причиной возгорания также стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

