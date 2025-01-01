В Прикамье власти прокомментировали пожар на подстанции в Березниках Из-за происшествия почти 70 тысяч человек остались без света, воды и связи Поделиться Твитнуть

Фото: тг-канал Алексея Казаченко

Власти Березников рассказали о последствиях масштабного пожара на подстанции «Быгель», который случился накануне. Комментарий о происшествии дали в местной администрации.

«Вчера вечером, около 17:53, в Единую диспетчерскую службу Березников поступили сообщения о задымлении на трансформаторной подстанции «Быгель». На место незамедлительно выехали пожарные расчёты и представители ресурсоснабжающих организаций — «ОРЭС Прикамья» и «МРСК Урала», — рассказал первый заместитель главы администрации Березников Максим Зубарев.

По словам чиновника, всего в тушении пожара участвовали 12 человек и три спецмашины. Пожар был полностью локализован и потушен в 19:30. Предварительной причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Напомним, пожар случился на подстанции Быгель в микрорайоне МЖК в Березниках. После происшествия часть Березников была обесточена. Около 70 тыс. жителей города временно остались без света, воды и связи.

