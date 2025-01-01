Пенсионерам Прикамья стали на 16% чаще предлагать подработку Их средний месячный заработок превысил 56 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

фото: freepik

freepik.com

В третьем квартале 2025 года в Пермском крае заметно возросло количество вакансий для пенсионеров. По данным сервиса «Авито Подработка», число таких предложений увеличилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет ВЕТТА.

Средний месячный заработок на этих позициях с частичной занятостью составил 56,6 тыс. руб. Особенно вырос спрос на работу дворника — количество смен увеличилось на 120%, а средний доход достиг 20,7 тыс. руб. Также на 75% больше предложений стало доступно для водителей грузовиков, где доход составляет около 117,9 тыс. руб.

Как отмечают в сервисе, популярность гибкого формата самозанятости, который позволяет пенсионерам самостоятельно выбирать график и объём работы, продолжает расти.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.