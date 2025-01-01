Экс-главе пермского ЧОП Дмитрию Старкову продлили арест по делу о мошенничестве Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Бывший руководитель частной охранной организации «Борей-Урал» Дмитрий Старков останется под стражей ещё минимум на месяц, сообщает издание «Эхо Перми». С учётом продления, общий срок его содержания в СИЗО составит четыре месяца и продлится до 7 ноября 2025 года.

Старкова задержали летом по обвинению в мошенничестве и предоставлении опасных охранных услуг группой лиц. По версии следствия, его компания заключила контракт с администрацией города на сумму 3,5 млн руб. для обеспечения безопасности массовых мероприятий. Однако фактически было предоставлено лишь около 200 охранников, тогда как по договору требовалось 440. При этом сотрудники не имели необходимых лицензий и не прошли должного обучения.

