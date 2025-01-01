В пермской полиции прокомментировали информацию о мужчине с оружием в ТРЦ «Планета» В торговом центре анонсировали «дополнительные меры профилактического характера» Поделиться Твитнуть

фото: ЧП ДТП Пермь

В торгово-развлекательном центре «Планета» на ш. Космонавтов в Перми посетители заметили мужчину с предметом, который был похож на автомат. Об этом они сообщили в социальных сетях в понедельник, 20 октября.

Как пишет «Рифей», в полиции Пермского края прокомментировали информацию. Стражи порядка заявили, что провели проверку публикаций. Установлено, что предмет, который нёс мужчина, не был настоящим оружием и не представлял опасности для окружающих.

Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе ТРЦ «Планета», автомат был игрушечном, гость ТРЦ приобрёл его в магазине FixZone: «В силу крупных размеров товара подобрать под него стандартную упаковку не представилось возможным. Арендатор получил предупреждение о необходимости обеспечивать надлежащую упаковку товаров. Дополнительные меры профилактического характера будут приняты в ближайшее время».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.