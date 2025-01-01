Добровольцам СВО из Пермского края вручили оружие «Дивизии чёрных ножей» Их также наградили благодарностью от краевого минтербеза Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канале "Парламент | Пермский край"

Участникам спецоперации из Пермского края вручили благодарственные письма и легендарное оружие «Дивизии чёрных ножей». Как сообщается в telegram-канале регионального парламента, чёрные ножи вручались пермским добровольцам от вице-спикера Заксобрания Прикамья, героя России Сергея Яшкина. Такое же оружие выпускалось в годы Великой Отечественной войны специально для бойцов Уральского добровольческого танкового корпуса.

«Бойцов СВО из Прикамья наградили оружием легендарной «Дивизии чёрных ножей» от вице-спикера краевого парламента. Пермские военкоры вручили благодарности и наградное оружие своим землякам-участникам спецоперации», — рассказали в пресс-службе ЗС.

Участники также были награждены благодарственными письмами от исполняющего обязанности министра территориальной безопасности Пермского края Альберта Марданова.

Ранее «Новый компаньон» писал, что краевой минтербез совместно с «Единым центром поддержки» и ООО «АверсПак» проводят сбор макулатуры «Бумага в дело». Доходы от ее переработки будут направлены на поддержку СВО.

