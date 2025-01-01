В Прикамье объявлен сбор макулатуры для помощи бойцам СВО Поделиться Твитнуть

фото: freepik

freepik.com

Министерство территориальной безопасности Пермского края, Благотворительный фонд «Единый центр поддержки» и компания ООО «АверсПак» объединили усилия для проведения акции «Бумага в дело». Об этом сообщили в пресс-службе Минтербеза.

В рамках акции будут установлены мобильные пункты для сбора макулатуры. Доходы от переработки бумаги будут направлены на поддержку специальной военной операции.

Отмечается, что акция направлена на объединение усилий в области экологии и благотворительности. В ней примут участие сотрудники Министерства и подведомственных организаций, а также все желающие из Перми и Пермского края.

Для участия в акции необходимо сдать макулатуру весом от 200 кг, оставив заявку по телефону +7 (342) 211-30-48. Или самостоятельно привезти макулатуру в любом объеме по адресам: Пермь, ул. Карпинского, 140е или ул. Гальперина, 31.

При сдаче необходимо уточнить, что средства следует перечислить «для специальной военной операции».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.