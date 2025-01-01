В Прикамье завершился приём заявок на три номинации конкурса «Лидер Пермского края» Поступило 64 заявки Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Завершены подача и приём заявок на последние номинации регионального конкурса «Лидер Пермского края» — «Здравоохранение», «Промышленность» и «Патриотизм и добровольчество».

В пресс-службе правительства Прикамья сообщили, что наиболее популярным направлением стала номинация «Патриотизм и добровольчество» — на неё поступило 28 проектов. В номинации «Здравоохранение» было подано 19 заявок, по направлению «Промышленность» — 17.

Оценивать поступившие на конкурс проекты будут экспертные советы при профильных ведомствах, в состав которых входят специалисты ведомств, отраслевые эксперты и представители общественности.

После формирования шорт-листов победителей в каждой из номинаций определит комиссия под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Напомним, конкурс «Лидер Пермского края», учреждённый по инициативе главы региона, призван отметить организации, которые вносят значительный вклад в развитие Прикамья и реализуют важные для жителей проекты.

В этом году конкурс проходит уже в четвёртый раз, в его правила внесены изменения. В частности, срок подачи заявок сокращён до одного месяца, выбор финалистов и награждение победителей проходят в течение всего года. Кроме того, церемонии награждения приурочены к профессиональным праздникам и знаковым событиям. Так, торжественная церемония награждения победителя и финалистов конкурса «Лидер Пермского края» в номинации «Агропромышленный комплекс» прошла в канун Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Победителем в номинации стала агрофирма «Победа», которой в этом году исполнилось 95 лет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.