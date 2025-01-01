Агроферма «Победа» признана лидером в АПК Прикамья Подведены итоги конкурса «Лидер Пермского края» Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

В Перми наградили победителя и финалистов конкурса «Лидер Пермского края» в номинации «Агропромышленный комплекс». Как сообщает правительство региона, торжественная церемония прошла в честь Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Победителем в номинации стала агрофирма «Победа» по производству молока. Предприятию в этом году исполнилось 95 лет. Как сообщает пресс-служба правительства региона, агроферма активно помогает школам, заключает целевые договоры со студентами и выплачивает им стипендии.





Финалистом номинации стал агрохолдинг «Труд» из Кунгурского округа, который занимается производством, переработкой и имеет собственную торговую сеть. В рамках федпроекта «Профессионалитет» предприятие передало технику в агротехникум, а также построило студенческое общежитие.





В числе финалистов и фермерское хозяйство ИП Олеси Устюговой «Улитки не за горами» из Краснокамского округа. Ферма занимается выращиванием улиток Helix aspersa и за время своего существования вырастила 800 кг улиток, в планах до конца сентября 2025 года собрать ещё 400-600 кг.





«Лидеры агропромышленного комплекса Пермского края — это люди, которые занимаются земледелием, животноводством, производят востребованную продукцию. Она ценится не только в Прикамье, но и за его пределами. Сегодня в регионе в агропромышленном комплексе трудятся более 30 тыс. человек», — написал в своём telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.





Глава Прикамья также отметил, что регион продолжит поддерживать аграриев, помогать им обновлять технику, развивать переработки и кадровый потенциал.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.