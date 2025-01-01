Пермский ХК «Молот» покинул защитник Роман Романов
Контракт с игроком расторгнут по обоюдному согласию
Состав пермского хоккейного клуба «Молот» покинул защитник Роман Романов. Как сообщили в пресс-службе клуба, контракт с игроком расторгнут по обоюдному согласию сторон.
23-летний защитник Роман Романов пополнил ряды «Молота» перед стартом сезона 2022/23 и дебютировал во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ). Суммарно за «Молот» защитник провёл 130 матчей, где набрал 14 (2+12) баллов за результативность при показателе полезности «+21».
«Благодарим Романа за три сезона, проведённые в составе нашей команды, за самоотверженность и надёжную игру! Желаем отличного продолжения карьеры, много ярких матчей и всегда будем рады видеть в Перми», — добавили в пресс-службе хоккейного клуба.
Напомним, в октябре хоккейный клуб «Молот» также покинул 22-летний нападающий Денис Мишарин. Контракт с ним расторгнут по согласию сторон.
