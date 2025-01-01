Пермский ХК «Молот» покинул защитник Роман Романов Контракт с игроком расторгнут по обоюдному согласию Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ХК "Молот"

Состав пермского хоккейного клуба «Молот» покинул защитник Роман Романов. Как сообщили в пресс-службе клуба, контракт с игроком расторгнут по обоюдному согласию сторон.

23-летний защитник Роман Романов пополнил ряды «Молота» перед стартом сезона 2022/23 и дебютировал во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ). Суммарно за «Молот» защитник провёл 130 матчей, где набрал 14 (2+12) баллов за результативность при показателе полезности «+21».





«Благодарим Романа за три сезона, проведённые в составе нашей команды, за самоотверженность и надёжную игру! Желаем отличного продолжения карьеры, много ярких матчей и всегда будем рады видеть в Перми», — добавили в пресс-службе хоккейного клуба.





Напомним, в октябре хоккейный клуб «Молот» также покинул 22-летний нападающий Денис Мишарин . Контракт с ним расторгнут по согласию сторон.

