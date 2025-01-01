Пермский край вошёл в топ-10 по научно-технологическому развитию Регион занял восьмое место Поделиться Твитнуть

Фото сгенерировано исскуственным интеллектом

Эксперты РИА Новости на основе показателей Росстата и Роспатента составили рейтинг регионов России по научно-технологическому развитию.

Пермский край по итогам 2024 года занял восьмое место среди других регионов РФ с баллом 56,41. В 2023 году регион был на седьмой строчке. Кроме того, в первую десятку вошли Нижегородская, Московская, Самарская и Тульская, Свердловская и Тюменская области. На эти регионы приходится 65% общероссийского объёма отгруженных инновационных товаров, выполненных инновационных работ и услуг. Лидерами стали Москва (балл 81,82), на второй позиции — Татарстан (70,56), третье место у Санкт-Петербурга (70,11).





В конце рейтинга — Республика Ингушетия (5,56), Еврейская автономная область (10,87), Республика Алтай (12,28), Чукотский автономный округ (12,73) и Республика Хакасия (13,36). По данным экспертов, эти территории обладают «скромной научной базой» в силу «исторических и географических причин».





Эксперты РИА Новости считают, что российские регионы пока не поменяют позиции в рейтинге, существенных изменений ждать не стоит. Такая тенденция особенно затронет лидеров и аутсайдеров рейтинга. Это связано с тем, что задача по развитию научной базы, инноваций и созданию высокотехнологичных производств не решается в короткие сроки. Кроме того, необходимы изменения в экономике регионов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.