В МЧС Прикамья презентовали видеоролик о правилах поведения при сигнале «Внимание всем!» И показали, что нужно собрать в «тревожный чемоданчик»

Олег Антонов

В МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Перми» опубликовали видеоролик от ГУ МЧС России по Пермскому краю, где сотрудники ведомства рассказали о порядке действий при сигнале «Внимание всем!».

Услышав звуковой сигнал, нужно включить телевизор или радиоприёмник и внимательно прослушать экстренное сообщение. Во время ЧС источники информации должны быть включены.





После прослушивания информации МЧС просит собрать «тревожный чемоданчик» — рюкзак с документами, деньгами, средствами связи, запасом еды и воды, одеждой, предметами гигиены, СИЗ (средствами индивидуальной защиты), лекарствами и универсальным ножом. «Правильно укомплектованный рюкзак может обеспечить существование человека в экстремальной ситуации», — отметили в ведомстве.





Далее требуется выключить свет, газ, воду, отопительные приборы, закрыть окна и двери. Если в сообщении была информация об эвакуации, в МЧС просят идти к защитным сооружениям или сборному эвакуационному пункту.





«Будьте внимательны, используйте информацию с официальных источников, не поддавайтесь панике и чётко выполняйте рекомендованный порядок действий», — добавили в региональном МЧС.

