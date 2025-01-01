Полностью импортозамещённый МС-21 с пермскими двигателями совершит первый полёт в октябре Воздушное судно может получить дальнемагистральную версию Поделиться Твитнуть

фото из Telegram-канала «Заметки авиастроителей»

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов 17 октября объявил на заседании комитета по бюджету и налогам в Госдуме, что полностью импортозамещённый самолет МС-21 осуществит свой первый полёт в октябре 2025 года. Об этом пишет ТАСС.

Ранее Алиханов сообщал, что самолет проходит испытания в летно-испытательном комплексе и скоро присоединится к программе летных проверок.

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале «Заметки авиастроителей», 17 октября над Жуковским были замечены два самолета МС-21 с пермскими двигателями ПД-14.

На одном из них проводилась проверка инерциальной навигационной системы в автономном режиме при выполнении типового полёта по замкнутому маршруту из Жуковского в Воркуту и обратно.

На другом проверялась работа радиовысотомера при различных конфигурациях механизации крыла, а также в эксплуатационном диапазоне крена и тангажа на всех этапах полёта. Это был первый полёт после цикла наземных испытаний на устойчивость к воздействию молний.

МС-21 — российский проект ближне- и среднемагистрального пассажирского самолета, который должен заменить Ту-154 и семейство Ту-204 на отечественном рынке. Он также может стать альтернативой зарубежным моделям. Самолёт предназначен для перевозки пассажиров, багажа и грузов на внутренних и международных маршрутах, с дальностью полёта до 5,1 тыс. км.

