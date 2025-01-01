Крупнейший отель Перми регистрирует товарный знак Заявка подана 16 октября Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

16 октября ООО «Пермтурист», владелец пермского отеля «Урал», подал в Роспатент заявку на регистрацию торгового знака «Отель Урал». Об этом стало известно из публикации на сайте Znakoved. Первым на неё обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Согласно заявке, заявитель планирует использовать торговый знак в 43 классе МКТУ. В этот класс входят услуги гостиниц и пансионов, предоставление временного жилья, а также аренда помещений для встреч и мероприятий.

Напомним, как ранее писал «Новый компаньон», на крыше здания гостиницы «Урал» установили обновлённую вывеску. Старые литеры жёлтого цвета были сняты ещё 23 сентября. А монтаж новой, синей надписи, выполненной в другом шрифте и дополненной эмблемой с горным силуэтом, завершился в октябре.

Как сообщили в администрации отеля «Новому компаньону», шрифт и цвет новой вывески соответствуют брендбуку: «Недавно прошла реновация гостиницы, с разработкой и утверждением нового фирменного логотипа. Вывеска сделана под новый стиль».

