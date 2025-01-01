Отель «Урал» в центре Перми сменил вывеску Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В центре Перми, на здании гостиницы «Урал», произвели замену вывески. Старые литеры жёлтого цвета были сняты ещё 23 сентября. Монтаж новой, синей надписи, выполненной в другом шрифте и дополненной эмблемой с горным силуэтом, завершился на днях.

Гостиничный комплекс «Урал» категории 3 звезды является самым крупным на территории всего Западного Урала. В его состав входят 405 номеров различных категорий, от экономичных до люксов, а также четыре зала для конференций, концертный зал, арт-клуб, разнообразные рестораны, включая работающий в режиме 24/7 ресторан «Строгановская вотчина», предлагающий блюда европейской и уральской кухонь, центр здоровья и красоты, сауна, туристическое бюро и др.

Строительство отеля завершилось в 1983 году. В архитектурном проекте участвовали Анатолий Старков, Александр Метелев и Виктор Тарасенко, а художественным оформлением занимались Равиль Исмагилов и Михаил Павлюкевич.

