Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском крае юбилей художника-авангардиста отметят проведением детской театральной лаборатории Фестиваль детского театрального творчества пройдёт в Кудымкаре Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

В Кудымкаре с 30 октября по 1 ноября пройдёт II фестиваль детского театрального творчества «Субботин-Пермяк. Мастерские» (6+). В нём примут участие 12 коллективов из Пермского края и Ханты-Мансийского АО.

В программе события, которое проводит Коми-Пермяцкий драматический театр при поддержке Министерства культуры Пермского края, заявлены смотр творческих работ детских театральных коллективов, их экспертная оценка профессиональными режиссёрами и педагогами, мастер-классы по актёрскому мастерству, режиссуре, сценической речи и сценическому движению, экскурсии с посещением объектов исторического наследия, знакомство с культурой и традициями коми-пермяцкого народа.

В конкурсной программе участвуют:

• Театральный коллектив «Кулиска» (Лысьва, Дворец детского (юношеского) творчества) со спектаклем Дамира Салимзянова «Царевна Дуся»;

• Театральная студия «Мастерская» при Коми-Пермяцком театре со спектаклем «Баранкин, будь человеком!»;

• Театральная студия «Мой театрик» (Кондратово Пермского муниципального округа) со спектаклем «Сосны шумят»;

• Театральный коллектив «ТониМы» (Лысьва, Детская музыкальная школа) со спектаклем «Сны Риты»;

• Народный музыкальный театр «Орфей» (Пермь, ДК им. Анатолия Солдатова) со спектаклем «Страсти по Ивану Семёнову», музыку к которому написал пермский композитор Дмитрий Батин;

• Театральный коллектив «Живая шляпа» (Нягань Ханты-Мансийского АО, Детская школа искусств) со спектаклем «Урок литературы»;

• Театральный коллектив «До» (Пермь, Детская театральная школа «Пилигрим») со спектаклем «Всем, кого касается»;

• Школьная театральная студия «Вместе» (п. Северный Коммунар Сивинского муниципального округа, Северокоммунарская школа) со спектаклем «Летучий корабль»;

• «Театр юного сылвенца» (Сылва Пермского муниципального округа, Центр развития «Витамин роста») со спектаклем «Добро пожаловать в Матрасентану»;

• Детская театральная студия «Чемоданчик» (Кудымкар) со спектаклем «Маленький принц».

(Все спектакли — 6+).

Вне конкурса театр-студия «КОД» (Пермь, Дворец детского творчества) выступит со спектаклем «Иван» (12+) по прозе Владимира Богомолова. В фестивале также примут участие ребята из видеостудии «Ен из» Ошибской школы Кудымкарского муниципального округа. Фильмы студии — неоднократные победители и лауреаты значимых кинофестивалей всероссийского и международного уровней. Юные кинематографисты окажут медиаподдержку, а также снимут документальный фильм о событии.

Экспертный совет после обсуждений определит обладателя Гран-при фестиваля и победителей в номинациях «Лучший актёр», «Лучшая актриса» и «Специальный приз жюри».

Экспертами фестиваля стали выдающиеся театральные педагоги:

• Марина Оленёва — художественный руководитель театра «Новая драма», заслуженный работник культуры РФ, доцент кафедры режиссуры и актёрского мастерства Пермского государственного института культуры, основатель детского театра-студии «КОД»;

• Ирина Максимова — заведующая отделением кафедры актёрского мастерства и режиссуры драмы Института современного искусства (Москва) при Пермском академическом Театре-Театре;

• Ксения Отинова — актриса и режиссёр Коми-Пермяцкого драматического театра, звезда сериала «Территория».

В этом году Кудымкару везёт на юбилейные даты. Кроме широко отмечаемого 100-летия Коми-Пермяцкого округа, отмечается 140-летие со дня рождения национального художника Петра Субботина-Пермяка и 95-летие основания театра. Все эти события получили отражение в программе фестиваля и сказались на его широте и представительности.

Фестиваль носит имя художника-авангардиста Петра Субботина-Пермяка. В своих произведениях он связал традиции коми-пермяцкого народного искусства с достижениями художественного авангарда начала XX века. Художественные мастерские, краеведческий музей, наконец, национальный театр — всё это появилось в Коми-Пермяцком округе при его участии. В 1919 году Субботин-Пермяк организовал художественно-производственные мастерские в Кудымкаре, Перми и Кунгуре, которые стали базой художественного образования в Прикамье.

Он был знаком с заслуженной артисткой МХАТ им. М. Горького Зинаидой Сергеевной Соколовой, сестрой Константина Сергеевича Станиславского. Помогал в оформлении спектаклей, что привело будущего известного художника к мысли о создании на родине профессионального театра. Эта идея была реализована его дочерью, Ией Субботиной, выпускницей режиссёрского факультета Московского театрального техникума (ныне ГИТИС). Вместе с мужем, Григорием Ивановичем Сикевским, она стояла у истоков создания Коми-Пермяцкого театра.

Праздничная программа года, юбилейного для Коми-Пермяцкого округа, богата театральными событиями: 19 октября в Кудымкаре открылся большой фестиваль национальных театров России «Сообщение».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.