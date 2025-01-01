Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском крае открылся фестиваль национальных театров В Кудымкаре встретятся театры из семи стран и национальных республик России Поделиться Твитнуть

Спектакль "Родной земли напевы. Генезис". Фото: teatrkpo.ru

В Кудымкаре, на сцене Коми-Пермяцкого национального драматического театра проходит VII межнациональный театральный фестиваль «Сообщение», на который приехали театры из Армении, Татарстана, Удмуртии, Карелии, Марий-Эл, Ханты-Мансийского АО и Пермского края. Фестиваль продлится до 26 октября.

Все спектакли будут показаны на национальных языках с синхронным переводом на русский через индивидуальные гарнитуры.

По итогам показов жюри в составе Татьяны Тихоновец, Евгении Тропп, Наталии Каминской, Натальи Жемгулене и Камиля Тукаева определит обладателя Гран-при фестиваля и победителей в номинациях «Лучшая работа режиссёра», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль» и «Лучшая работа художника».

На открытии фестиваля будет показан спектакль «Родной земли напевы. Генезис» (12+) Театра обско-угорских народов «Солнце» из Ханты-Мансийского АО. Спектакль рассказывает о том, как зародилась песня, как начал звучать мир, знакомит зрителей с традиционной музыкой народа ханты. Вместо привычных декораций и реквизита использованы нейросети, онлайн-трансляция и видеопроекция.

Хозяева площадки — Коми-Пермяцкий национальный драматический театр — 21 октября покажут спектакль «Живи и помни» (18+), постановку Юлии Беляевой в стилистике мистического реализма по повести Валентина Распутина.

Пермский край представит также Лысьвенский театр драмы им. Анатолия Савина со спектаклем «Космос» (16+) по произведениям Василия Шукшина.

Фестиваль «Сообщение» в этом году проходит с особым размахом, поскольку является частью масштабного грантового проекта «Люди Дальней земли — пера Маа Отир» к 100-летию Коми-Пермяцкого округа.

