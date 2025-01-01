Медиана зарплаты гендиректоров в Прикамье достигла 175 тысяч рублей С начала года для них появилось 70 вакантных мест Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аналитики платформы hh.ru изучили изменение спроса на СЕО, необходимые для топ-менеджеров навыки и их зарплаты.

Согласно исследованию, в Пермском крае медиана предлагаемой зарплаты генеральных директоров составила 175 тыс. руб. В целом за девять месяцев показатель в России равен 163,8 тыс. руб., снижение составило 7%. Самый высокий доход таким специалистам готовы предложить в Москве (260 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (209,7 тыс. руб.) и Чувашии (200 тыс. руб.). Ниже всего — в Алтайском крае (150 тыс. руб.). При этом зарплатные предложения могут превышать и 1,5 млн руб.





В стране с января по сентябрь 2025 года компании открыли почти 6 тыс. вакансий гендиректоров, снижение за год составило 6%. В основном директоров искали компании, предоставляющие услуги бизнесу (11% вакансий), организации из строительной области (7%), ИТ (6%), финансового сектора и розничной торговли (по 5% на каждую сферу). В регионе для топ-менеджеров появилось 70 вакантных мест (1% от общего спроса). Отметим, что в 15% вакансий компании рассматривали кандидатов из других городов.





По данным опроса hh.ru, среди работодателей в сфере ИТ особенно ценится лидерство руководителя, умение вдохновлять команду (83% респондентов). Также компании требуют от кандидата стратегического мышления (78%), гибкость и адаптивность (64%), умение работать в условиях неопределённости (65%), а также цифровую грамотность (43%).

