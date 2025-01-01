В Перми выставлено на продажу кафе итальянской кухни Perotti Pizza Готовый бизнес отдают за 1,25 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото: сайт "Авито"

На сайте «Авито» появилось объявление о продаже кафе итальянской кухни по ул. Горького, 15 в Перми. По этому адресу функционировала пиццерия Perotti Pizza. Сейчас её продают за 1 млн 250 тыс. руб.

Площадь помещения составляет 80 кв. м, стоимость аренды — 60 тыс. руб.

«Пpодадим готовый бизнеc, уютное кафе — Пиццеpия, удобнoе мeстоположeниe, в центpe гopoда, работaем нa pынке четыре гoдa. У нас очень вкусная пиццa, тecто очень лёгкое, вoздушнoe, тонкoe и не тяжёлoe, pазpaбoтaнo по итальянскoй тeхнoлoгии», — говорится в описании к объекту.

Среди оборудования в общепите есть пицца-печь, вертикальные холодильники и холодильные столы, стеллаж, стойка для хлеба, миксер (тестомес), индукционные плиты, мебель, вытяжки и т.д.





По словам продавца, «сейчас благоприятное время покупать такой бизнес»: начался сезон и впереди много праздников.

