В Перми выставлено на продажу кафе итальянской кухни Perotti Pizza
Готовый бизнес отдают за 1,25 млн рублей
На сайте «Авито» появилось объявление о продаже кафе итальянской кухни по ул. Горького, 15 в Перми. По этому адресу функционировала пиццерия Perotti Pizza. Сейчас её продают за 1 млн 250 тыс. руб.
Площадь помещения составляет 80 кв. м, стоимость аренды — 60 тыс. руб.
«Пpодадим готовый бизнеc, уютное кафе — Пиццеpия, удобнoе мeстоположeниe, в центpe гopoда, работaем нa pынке четыре гoдa. У нас очень вкусная пиццa, тecто очень лёгкое, вoздушнoe, тонкoe и не тяжёлoe, pазpaбoтaнo по итальянскoй тeхнoлoгии», — говорится в описании к объекту.
