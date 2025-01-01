Жителя Прикамья осудили по уголовному делу за ложный донос Поделиться Твитнуть

фото: Орджоникидзевский районный суд Перми

В отделение МВД Краснокамска обратился мужчина, который хотел сообщить о преступлении. Он утверждал, что стал жертвой ограбления. По словам заявителя, двое неизвестных ворвались к нему домой и, угрожая молотком, похитили 5 тыс. руб.

Перед тем как принять заявление, полицейский предупредил мужчину о возможных последствиях за ложный донос, согласно ст. 306 УК РФ. Однако заявитель настаивал на правдивости своих слов и требовал наказать преступников.

После проверки сообщения выяснилось, что в рассказе мужчины было много нестыковок. В результате он сам стал фигурантом уголовного дела. Его обвинили в умышленном сообщении заведомо недостоверной информации о преступлении.

На судебном заседании мужчина не раскрыл истинных причин своего поступка, так как просил вынести приговор в особом порядке без исследования доказательств. Суд учёл характер и степень общественной опасности нарушения, а также раскаяние мужчины и его содействие в раскрытии преступления. В итоге его приговорили к штрафу 20 тыс. руб.

Как сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону, мужчина выплатил штраф в установленный срок, и исполнительное производство было завершено.

