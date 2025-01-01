Экс-чиновник администрации Перми не смог оспорить приговор по делу о госизмене Антон Галэта* был осуждён за попытку теракта Поделиться Твитнуть

Антон Галэта* / фото: legart.livejournal.com

Верховный суд РФ оставил без удовлетворения жалобу на приговор, вынесенный Антону Галэте*, бывшему сотруднику мэрии Перми. Кассационная инстанция не изменила обжалуемые судебные решения. Соответствующие данные были опубликованы в картотеке дела. Первым на публикацию обратил внимание портал Properm. Решение было принято 14 октября.

Из материалов дела известно, что Галэта* в мессенджере пообещал куратору с Украины устроить несколько терактов в Перми, включая ведомственные здания и промышленные объекты.

Антон Галэта* работал в городском департаменте дорог и транспорта, а также в МКУ «Содержание казенного имущества». Ранее он занимал должность руководителя отдела реализации инфраструктурных проектов и программ Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми и специалиста в Департаменте дорог и транспорта мэрии.

По версии следствия, бывший чиновник установил контакт с украинскими структурами и намеревался уехать на Украину. Одним из условий для этого стал поджог или взрыв государственного объекта, предложенный куратором в мессенджере.

Галэта* выбрал автостоянку полка ДПС ГИБДД для своего преступления. Он приобрёл ингредиенты для изготовления «коктейлей Молотова», которые спрятал в заброшенном доме. В октябре 2022 года его задержали сотрудники правоохранительных органов.

22 марта 2024 года Центральный окружной военный суд приговорил Галэту* к 12 годам лишения свободы. Первые четыре года он проведёт в тюрьме, после чего будет переведён в колонию строгого режима. Апелляционный военный суд не удовлетворил его жалобу, рассмотрение которой состоялось в декабре прошлого года.

*В сентябре 2023 года Росфинмониторинг включил уроженца Белгорода Антона Галэту в список экстремистов и террористов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.