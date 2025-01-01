Студентка из Перми перевела мошенникам 90 тысяч рублей со счёта матери Девушку ввели в заблуждение мошенники Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми студентка вуза стала жертвой мошеннической схемы, лишившись более 90 тыс. руб. с банковского счета своей матери. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по региону.

Как уточнили в ведомстве, в полицию Ленинского района Перми обратилась 42-летняя женщина, рассказав о случившемся с её дочерью. Неизвестный, представившись работником вуза, где учится девушка, позвонил ей и сообщил о неточности в базе данных. Под предлогом верификации телефонного номера злоумышленник выманил у студентки секретный код из SMS-сообщения.

Вскоре после этого последовал ещё один звонок, на этот раз от лжепредставителя «Госуслуг». Мошенник сообщил, что из-за передачи кода личные данные пермячки оказались под угрозой, и на её имя пытаются оформить заём. Убедив жертву в возможности исправить ситуацию «задекларированием» имеющихся средств, преступник получил от девушки 95 тыс. руб., снятых с банковской карты её матери.

Вскоре полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество». Правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия, направленные на выявление и задержание лиц, причастных к совершению преступления.

Полиция предупреждает пермяков о том, что злоумышленники постоянно изобретают новые способы получения доступа к персональной информации. Важно помнить, что сотрудники «Госуслуг», полиции, ФСБ и Центрального банка никогда не звонят гражданам с подобными запросами.

Напомним, аналогичный случай произошёл недавно в Кунгуре, где 17-летняя студентка автотранспортного колледжа перевела мошенникам накопления своих родителей. Девушке позвонил мужчина, который представился сотрудником учебного заведения, и попросил продиктовать код из полученного SMS для оформления документов по безопасности.

