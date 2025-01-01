Студентка колледжа из Пермского края перевела мошенникам сбережения родителей Поделиться Твитнуть

В Кунгуре Пермского края учащаяся автотранспортного колледжа перевела мошенникам накопления своих родителей. По сведениям регионального управления МВД, 17‑летней студентке позвонил мужчина, представившись сотрудником учебного заведения, и попросил продиктовать код из полученного SMS для оформления документов по безопасности. Девушка сообщила цифры.

Через некоторое время, пишет «Рифей», ей позвонила женщина, заявившая, что её личный кабинет на портале «Госуслуги» был взломан, и оттуда были получены данные ученицы и её семьи. Затем звонок перевели на другой номер. Пытаясь охранить семейные средства, студентка взяла наличные и по указанию мошенников в течение двух дней безвозвратно внесла их на чужие счета. Общий ущерб составил 300 тыс. руб.

