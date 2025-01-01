Пермская «Парма» обыграла дома саратовский «Автодор» Итог встречи – 93:72 Поделиться Твитнуть

В Перми 18 октября матч между баскетбольным клубом «Бетсити Парма» и саратовским «Автодором» завершился со счётом 93:72 в пользу хозяев площадки. Об этом сообщает пресс-служба пермской команды.

Лидерами игры в пермской команде стали Джейлен Адамс (21 очко, три подбора и шесть передач), Брендан Адамс (21 очко и три передачи), Террелл Картер (15 очков, 12 подборов и три передачи) и Виктор Сандерс (12 очков и три передачи). Лучшим игроком матча стал Джейлен Адамс, завершивший игру с индексом полезности 27.

«В третьей четверти стали лучше защищаться, больше давить на мяч, играть агрессивнее, совершать больше перехватов, заставили соперника бросать тяжёлые мячи с сопротивлением. Единственный момент — сегодня соперник собрал 26 подборов в атаке. Будем работать в этом аспекте и стремиться играть лучше на подборах. Также самоотдача и самоотверженность команды во второй половине игры помогли сегодня одержать победу», - прокомментировал итоги главный тренер «Бетсити Парма» Евгений Пашутин.

Напомним, «Парма» 15 октября в рамках WINLINE Basket Cup на домашней площадке обыграла «Локомотив» из Краснодара. Встреча закончилась со счётом 91:84 в пользу пермяков. Следующий матч «Парма» проведёт дома 22 октября с «Самарой».

