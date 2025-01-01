Первый домашний матч WINLINE Basket Cup пермский клуб «Парма» начал с победы Счёт с «Локо» закончился со счётом 91:84 Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

В Перми состоялся первый матч WINLINE Basket Cup. На домашней площадке баскетбольный клуб «Бетсити Парма» встретился с «Локо» из Краснодара». Встреча закончилась со счётом 91:84 в пользу хозяев.

Как сообщает пресс-служба пермского клуба, самыми результативными игроками стали Террелл Картер, заработавший 24 очка и совершивший 7 подборов, 3 передачи и 2 перехвата, Александр Захаров (23 очка и 6 подборов), Лев Свинин (15 очков и 3 подбора), а также Брендан Адамс (12 очков и 8 передач).

Напомним, в первом домашнем матче БК «Бетсити Парма» в сезоне 2025/26 Единой лиги ВТБ 5 октября с московским ЦСКА игра завершилась победой «Пармы» со счётом 83:80 (25:18, 18:14, 15:23, 25:25).

