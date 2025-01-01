В первом домашнем матче пермская «Парма» обыграла ЦСКА Встреча завершилась со счётом 83:80 Поделиться Твитнуть

В Перми состоялся первый домашний матч БК «Бетсити Парма» в сезоне 2025/26 Единой лиги ВТБ. Пермяки 5 октября принимали московский ЦСКА. Игра завершилась победой «Пармы» со счётом 83:80 (25:18, 18:14, 15:23, 25:25).

«Первый домашний матч, солд-аут и огненная победа над ЦСКА 83-80. Стоит отдать должное команде, сегодня парни бились как львы и добились этой важной трудовой победы в первом домашнем матче», — отмечает пресс-служба клуба.

Самыми результативными игроками стали Джейлен Адамс, заработавший 27 очков и совершивший 7 подборов и 5 передач, Террелл Картер (23 очка и 11 подборов) и Брендан Адамс (17 очков и 6 передач).

Прошлая игра проходила на выезде. «Парма» уступила «Пари Нижний Новгород» со счётом 69:73. Следующий матч пермяки проведут снова на выезде — с БК «Самара».

