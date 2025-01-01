Пермский БК «Парма» проиграл в Нижнем Новгороде Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

В выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пермская «Парма» уступила нижегородскому БК «Пари Нижний Новгород» со счётом 69:73. Встреча прошла в напряжённой борьбе — на протяжении большей части игры соперники шли практически на равных, а исход матча решился лишь в последние секунды.

Лучшим игроком «Пармы» стал 25-летний американский разыгрывающий Брендан Адамс, набравший 20 очков. Кроме того, он совершил два подбора, отдал две результативные передачи и сделал три перехвата.





Следующий матч «Парма» проведёт дома — 5 октября в Перми её ждёт встреча с ЦСКА, которая станет официальным открытием сезона на домашней арене.

