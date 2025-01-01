На Пермский край 30 октября обрушатся сильные магнитные бури Индекс интенсивности составит 5 баллов Поделиться Твитнуть

С вечера воскресенья 19 октября и в течение понедельника 20 октября Пермский край столкнётся с магнитными бурями. Индекс интенсивности достигнет 5 баллов — уровня умеренной геомагнитной бури, а к вечеру 20 октября снизится до 3 баллов (уровень слабой геомагнитной бури). Об этом сообщает проект Time-in.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, 18 октября наблюдается усиление солнечного ветра, что свидетельствует о воздействии на планету корональной дыры на солнечном диске. С утра было зарегистрировано четыре сильных солнечных вспышки, однако, по словам экспертов, эта активность уже не может повлиять на Землю. Воздействие корональной дыры является умеренным, сильной реакции магнитного поля Земли не ожидается. Геомагнитная обстановка полностью стабилизируется к середине дня понедельника.

Следующая магнитная буря придёт в Прикамье вечером 28 октября и продлится до 30 октября. По данным Time-in, уровень интенсивности составит 6 баллов в первые сутки. По прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, магнитосфера будет возбуждённой, но не достигнет уровня даже слабой бури - G1.

Ранее усиление геомагнитной активности наблюдалось в регионе 12 октября.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.