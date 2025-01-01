Прикамье 12 октября накроет магнитная буря Индекс интенсивности оценивается в пять баллов Поделиться Твитнуть

Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky 4.1

В воскресенье, 12 октября, в Пермском крае прогнозируется усиление геомагнитной активности. Наибольшая интенсивность магнитных колебаний ожидается в течение дня, при этом Кр-индекс (глобальный планетарный индекс, отражающий общее возмущение магнитного поля для всей планеты) поднимется до отметки в 5 единиц по 9-балльной шкале. Соответствующая информация опубликована на портале Time-in.ru.

Показатель в 5 баллов относится к «красному» уровню опасности. Магнитные бури подобной силы способны негативно отразиться на состоянии здоровья людей, чувствительных к изменениям погоды, вызывая мигрени, скачки кровяного давления и общее ухудшение самочувствия.

Как уже сообщал «Новый компаньон», наступившая в Пермском крае началась с мощной геомагнитной бури. Ранее специалисты из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН прогнозировали серьезную геомагнитную бурю, которая может достигнуть 8 баллов. Прогнозы учёных базировались на изучении траектории крупного выброса солнечной массы.

Магнитная буря может оказать негативное воздействие на функционирование телекоммуникационных и навигационных спутников, а также на устойчивость наземных энергетических сетей. Люди, чувствительные к изменениям погоды, также могут почувствовать на себе последствия бури. Эксперты советуют в это время придерживаться спокойного режима, не перегружать себя физически и внимательно следить за своим состоянием. Подобные геомагнитные явления могут вызвать появление зрелищных северных сияний даже в более южных широтах.

