Осень в Пермском крае начнётся с мощной геомагнитной бури Её сила может достигать 8 баллов

Северное сияние в Коми округе. Фото: предоставлено "НК" Мариной Белавиной

Согласно прогнозам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, календарное начало осени на Земле может быть отмечено сильной 8-балльной магнитной бурей. Опубликованные 31 августа расчёты основаны на анализе траектории мощного выброса солнечной материи, зафиксированного днём ранее. Подтверждаются наихудшие сценарии развития событий. Плазменный выброс неумолимо приближается к Земле, потенциально вызывая геомагнитные возмущения значительной силы.

В институте сообщают, что солнечный ветер достигнет Земли в ночь на 2 сентября. Геомагнитные возмущения начнутся в 23:00 по московскому времени 1 сентября и продлятся 30-45 часов. По предварительным оценкам, наиболее вероятен уровень бури G3 (7 баллов), однако существует 20-процентная вероятность достижения уровня G4 (8 баллов). Напомним, максимальным считается уровень 9 баллов.

Магнитная буря такой силы способна нарушить нормальную работу спутников связи и навигации, а также наземных электросетей. Метеозависимые люди также могут ощутить на себе негативное влияние бури. Добавим, что подобные геомагнитные явления приводят к появлению ярких северных сияний даже в южных регионах.

